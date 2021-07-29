Fahrettin Altun: Bu paylaşımın gündem suikastı amacı taşıdığı anlaşıldı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 12:42

Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nın açılış töreninde konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Ecem Güçlük' adıyla paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısının 3 yıl önce evine giderken 4 kişinin tecavüzüne uğradığı yönündeki iddiasına ilişkin, "Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir dava olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik" açıklaması yaptı.





Altun, açıklamasında şunları söyledi:

"4 KİŞİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIM" İDDİASI

Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin ‘3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını’ iddia etmesi, sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Kadına karşı şiddet bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık.

"NE BU İSİMDE BİR KİŞİ VARDI NE DE İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR OLAY YAŞANMIŞTI"

İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz, her gün yüzlerce bilgi ve haber için uyguladığı doğrulama ve teknik inceleme prosedürlerini hemen başlattı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir dava olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik. Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceği ihtimali üzerinde durduk. Ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı.

"YAPILAN BU PAYLAŞIMIN GÜNDEM SUİKASTİ AMACI TAŞIDIĞI ANLAŞILMIŞTI"

Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatı'mız ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, iş birliği içerisinde söz konusu paylaşımı yapan hesabın teknik analizi gerçekleştirdi. Bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin, bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında Emre Doğantürk kullanıcı ismini kullandığını gördük. İlk paylaşımlarında ‘bir kız arkadaşı olmadığı için hayıflanan ve yalnız olmaktan bıktığını ifade eden’ mesajlar atan bu kişinin, daha sonra hesap ve kullanıcı ismini Ecem Güçlük olarak değiştirdiğini tespit ettik. Yapılan bu paylaşımın gündem suikasti amacı taşıdığı anlaşılmıştı.

DEZENFORMASYON, YALAN HABER, MANİPÜLASYON VE ALGI OPERASYONLARI



Bu yalanı siyasi ranta teşmil etmeye çalışanlar da oldu. Özellikle sözüm ona etkili hesaplar eliyle devletimizin ve kurumlarımızın kadına yönelik şiddetle mücadelesi hakkında dezenformasyon yarışı içine girdiler. Sosyal medyadaki yalan terörünün en sıcak örneği olan bu olayla ilgili de elbette gerekli adımlar atıldı. Şu anda konu hakkında adli mercilerin başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor. Maşeri vicdanı, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden dezenformasyon, yalan haber, manipülasyon ve algı operasyonları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.