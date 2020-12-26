Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de mutasyon geçiren koronavirüse rastlandı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyon geçiren koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İlk olarak İngiltere'de görülen mutasyon geçiren koronavirüs giderek tüm dünyada yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyon geçiren koronavirüse Türkiye'de rastlanmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca'nın açıklamaları şöyle:
"Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere’ den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan pcr pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere ‘nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."
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