Fahrettin Koca: Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek henüz mümkün görünmüyor
Sağlık Bakanı Koca, dünyanın koronavirüsle ilk karşılaştığı günlerden öncesine dönülmesinin henüz mümkün olmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yayınladığı mesajda, koronavirüsün dünyada ilk görüldüğü günlerden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını söyledi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesine dakikalar kala yaptığı paylaşımda yine tedbir vurgusu yaparak,"SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." sözleriyle mesajını verdi.
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