Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

15 Mayıs 2020 Cuma, 19:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 48 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 708 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 055 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 146 bin 457'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 103 oldu.

'VAKA SAYIMIZDA KISMİ ARTIŞ VAR'

Koca, ''Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: