Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 19:40

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 39 artarak 6 bin 284'e yükseldi.

Tabloda, bugün enfekte olanların sayısı bin 549 olarak açıklanırken, bin 3 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca, ayrıca 917 ağır hasta sayısına ulaşdığı bilgisini de verdi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" dedi.