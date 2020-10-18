Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

18 Ekim 2020 Pazar, 19:22

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 815 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 296 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 347 bin 493'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 504 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 427



Tabloya göre, toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312, toplam ağır hasta sayısı bin 427, toplam iyileşen hasta sayısı 304 bin 3, bugünkü test sayısı 101 bin 403 olarak kayıtlara geçti.



'AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN SEYRİNDE'

Koca, ''Bugün bin 500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen bin 815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 18 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: