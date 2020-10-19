Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

19 Ekim 2020 Pazartesi, 19:15

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 958 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 371 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 349 bin 519'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 424 oldu.

Koca, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" dedi.

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU