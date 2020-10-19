Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 958 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 958 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Koronavirüs nedeniyle 9 bin 371 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 349 bin 519'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 424 oldu.
Koca, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim" dedi.
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!