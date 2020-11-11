Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 11 Kasım 2020 tarihli koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 86 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Tabloda bugün tespit edilen hasta sayısı ise 2 bin 693 olarak ifade edildi.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 2 bin 693 hasta sayısı kaydedildi.
Türkiye'de salgın nedeniyle 86 yurttaş yaşamını yitirdi, 2 bin 212 kişi de hastalığı atlattı.
Ülkedeki ağır hasta sayısı ise 3 bin 95'e yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullandı.
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