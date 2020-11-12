Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 88 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 2 bin 181 yeni hastanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 88 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 2 bin 181 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 11 bin 233 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 404 bin 894'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 181 oldu.
"AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Koca, ''Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim'' dedi.
Türkiye'nin 12 Kasım 2020 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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