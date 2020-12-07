Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Tüm zamanların en yüksek günlük can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin 137 kişiye vaka, 6 bin 420 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 203 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana günlük can kaybında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 203 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 32 bin 137 kişiye vaka, 6 bin 420 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 15 bin 103 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 545 bin 711'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 17 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 836
Tabloya göre, toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 836, toplam iyileşen hasta sayısı 436 bin 270, bugünkü test sayısı 196 bin 902 olarak kayıtlara geçti.
''AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak'' dedi.
Türkiye'nin 7 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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