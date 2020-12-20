Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı

20 Aralık 2020 Pazar, 19:35

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 246 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 20 bin 316 kişiye vaka, 3 bin 546 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 18 bin 97 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 21 bin 218 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 347

Tabloya göre, toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 347, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 800 bin 286, bugünkü test sayısı 158 bin 892 olarak kayıtlara geçti.

''AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''

Koca, ''Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle: