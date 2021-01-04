Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 13 bin 695 kişiye vaka, bin 508 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 197 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 21 bin 685 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 197 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 13 bin 695 kişiye vaka, bin 508 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 21 bin 685 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 896 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 522
Tabloya göre, toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 522, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430, bugünkü test sayısı 181 bin 323 olarak kayıtlara geçti.
''AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen bin 508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 4 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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