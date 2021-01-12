Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Hasta sayısı binin altına düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 9 bin 809 kişiye vaka, 983 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 171 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 171 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 809 kişiye vaka, 983 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 23 bin 152 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 10 bin 13 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 701
Tabloya göre, toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 992, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 701, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464, bugünkü test sayısı 179 bin 28 olarak kayıtlara geçti.
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''BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 12 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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