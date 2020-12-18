Fahrettin Koca'dan vaka sayılarına ilişkin dikkat çeken açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalar sonucunda vaka İstanbul'daki sayılarının yüzde 20 gerilediğini ifade etti.
Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile bir araya geldi. Tedbirlerin etkisinin görülmeye başlandığını söyleyen Koca, "Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu" dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
"İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İstanbul'daki rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük."
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