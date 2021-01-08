Fahrettin Koca'dan kritik dört büyükşehirle ilgili önemli açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da son durum hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan koca, vaka sayılarında büyük düşüş olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da son durum hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan koca, vaka sayılarında büyük düşüş olduğunu ifade etti.
Koca'nın paylaşımları şöyle:
"İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.
Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı."
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