Fahrettin Koca'dan 'vaka' sayılarıyla ilgili açıklama

09 Temmuz 2020 Perşembe, 20:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 24 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 209 bin 962'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 879 oldu.

'VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR'

Koca, ''Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle: