Fahrettin Koca'dan 'vaka' sayılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 24 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 24 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 300 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 209 bin 962'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 879 oldu.
'VAKA SAYILARINDA KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR'
Koca, ''Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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