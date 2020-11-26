Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: İkinci doz uygulaması başladı

26 Kasım 2020 Perşembe, 20:46

Koca "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı" dedi.

Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."