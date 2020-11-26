Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: İkinci doz uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yerli aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.
Koca "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı" dedi.
Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."
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