Faik Öztrak'tan Merkez Bankası iddiası: Kasada artık tek bir 'cent' bile kalmadı

08 Kasım 2020 Pazar, 16:46

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Devir teslim töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztrak, Merkez Bankası'nın, ''Net döviz pozisyonu eksi 48,7 milyar dolar'' dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

''Kasanın durumu maalesef hicvedilenden de kötü durumda.TCMB’nin SWAP dahil döviz yükümlülükleri ayıklandığında kasada artık tek bir “cent” bile kalmadı. Eylül sonu itibariyle TCMB’nin net döviz pozisyonu eksi 48,7 milyar dolar.''