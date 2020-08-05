Faruk Bildirici dikkat çekti: İnce'nin gazetecilere konuşan yakını kim?

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:19

Medya ombdusmanı ve gazeteci Faruk Bildirici, hakkında yeni parti kuracağı iddiaları çıkan CHP'li Muharrem İnce'ye ilişkin çıkan haberlere dikkat çekti.

Bildirici, "Muharrem İnce'nin yakın kaynakları" denerek, İnce'nin ağzından verilen bilgilerin gazetecilik açısından doğru olmadığını söyleyen Bildirici, "Bariz olan şu; Muharrem İnce günlerdir kendi ağzından yazılanları yalanlamıyor. Anlaşılan bu haberlerden rahatsız da değil, bir şekilde onun onayıyla yayımlanıyor bunlar. Ama kendi ağzından ya da onun adına yazılmasını da istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem Sarıkaya Habertürk televizyonunda ifade ettiği, “Biz medya mahallesinde ‘Yakınındaki kişi konuştu’ diye yazıldığında aslında onun konuştuğunu biliriz” görüşüne katıldığını belirten Bildirici şunları kaydetti:

"Ben de katılıyorum Muharrem Sarıkaya’nın yorumuna. Yazılanların üslubu, bugüne değin yalanlamaması ve gazetecilik açısından gerekmediği halde 'yakınındaki kişi'nin adının gizli tutulması Muharrem İnce’nin kendisini işaret ediyor. Böylece Muharrem İnce, 'sözcüsü' haline getirdiği gazeteciler aracılığıyla düşüncelerini topluma duyurup parti hazırlıklarıyla ilgili nabız yoklamış oluyor. Üstelik de hiçbir sorumluluk üstlenmiyor; ilerde bir sorun olursa 'Karargâh rahatsız' haberinde Genelkurmay’ın yaptığı gibi 'Ben konuşmadım ki' deyip işin içinden sıyrılabilir. O zaman da fatura gazetecilere kesilir.

Okuru yanıltmaya dayalı bu yöntem Muharrem İnce bakımından yararlı olabilir ama gazetecilik açısından asla kabul edilemez."