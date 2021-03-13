Fatih Erbakan'dan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret

13 Mart 2021 Cumartesi, 15:47

Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmeye, İYİ Parti'den Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Genel Sekreter Uğur Poyraz ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sacit Günbey ve Naim Öztürk de katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirterek "Kendisi, 54. Hükümet'te bakanlık görevinde bulunan ve 54. Hükümet'in milletimize, ülkemize yaptığı efsane hizmetlerde payı olan kıymet ve değer verdiğimiz bir siyasetçi." dedi.

Görüşmede bu durumu Akşener'e de ifade ettiklerini aktaran Erbakan, Türkiye'nin ve milletin sorunları ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğiyle ilgili fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Erbakan, Akşener'e Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalar ile teşkilatlanma çalışmaları ve bu kapsamda aldığı mesafeye ilişkin bilgi verdiklerini de kaydetti.

'DİYALOG HALİNDE OLMAYI İSTERİZ'



Açıklamanın ardından bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme planınız var mı?" sorusuna Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Daha önce çeşitli siyasi partilerle bir araya geldik. Önümüzdeki hafta da yine bazı siyasi partilerle genel merkezimizde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Elbette ki bütün siyasi partilerimizle diyalog halinde olmayı isteriz. Ülkenin, milletin, insanlarımızın derdine derman olma ve bu sorunların çözülmesi yolunda hepsiyle görüşmeyi arzu ediyoruz."

Bu arada görüşmede Erbakan, Akşener'e eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile resminin bulunduğu çerçeve hediye etti.