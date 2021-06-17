Fatih Portakal'dan ABD-Türkiye arasındaki Kabil Havalimanı mutabakatına sert tepki
Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Türkiye ile ABD arasında Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varılması konusuna tepki gösterdi.
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığını ve Biden’ın bu sürece destek vereceğini belirtti.
Sullivan, ABD'nin Afganistan'dan çıkma sürecinde Kabil Uluslararası Havalimanı konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyacağını söyledi, Biden da kendilerine destek taahhüdü verdi" ifadesini kullandı.
İki liderin de ekiplerini nihai plan konusunda çalışılması için görevlendirdiğinin altını çizen Sullivan, "Türkiye'nin (Kabil) Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda mutabakata varıldı. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımız konusunda çalışıyoruz" dedi.
FATİH PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ
Gazeteci Fatih Portakal, ABD ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterd. Portakal, "Yine batının jandarmalığını kabul etmek zorunda bırakıldık" diyerek duruma tepki gösterdi.
Portakal, "Yazıklar olsun. Yine batının jandarmalığını kabul etmek zorunda bırakıldık. ABD orayı bir baş belası olarak görmeseydi zaten çıkmazdı. Eskisinden daha bağlı ve bağımlı hale getirildik. Durmak yok, yola devam. Kötü olan karanlık yolda ışıksız gitmemiz" ifadelerini kullandı.
Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:
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