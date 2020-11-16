Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme

Gazeteci Fatih Portakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Korkma Türkiye" ifadelerine hem sitem etti hem öneride bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 08:22
Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme
Abone Ol google-news

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından "Korkma Türkiye" etiketiyle şu paylaşımda bulunmuştu:"Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir." 

Babacan'ın bu paylaşımının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.Portakal, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: #KorkmaTürkiye diyenlerin geçmişte cesur olup, haksızlıklar karşısında seslerini yükseltmeleri gerekirdi. Bunu yeni anlamaları geçmişlerini unutturmaz ama gelecek için umut olabilir, eğer samimiyseler tabi... 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler