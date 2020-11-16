Fatih Portakal'dan Babacan'a gönderme

16 Kasım 2020 Pazartesi, 08:22

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından "Korkma Türkiye" etiketiyle şu paylaşımda bulunmuştu:"Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir."

Babacan'ın bu paylaşımının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.Portakal, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: #KorkmaTürkiye diyenlerin geçmişte cesur olup, haksızlıklar karşısında seslerini yükseltmeleri gerekirdi. Bunu yeni anlamaları geçmişlerini unutturmaz ama gelecek için umut olabilir, eğer samimiyseler tabi...