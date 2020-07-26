Fatih Portakal'dan Erbaş'a: Hem vergimden maaşını alacak ve hem çıkıp değer verdiğim değerlere hakaret yağdıracak

26 Temmuz 2020 Pazar, 18:03

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında okuduğu hutbede Atatürk'ü anmaması ve Atatürk'e üstü kapalı lanet okumasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

''O kadar aşikar ki @diyanetbasin başkanı #AliErbaş Cumhuriyet, kurucuları ve ilkelerinden hiç haz duymuyor. Adeta karşı mücadelenin verilmesi gereken yapılar olarak görüyor. Cumhuriyet kurumunun başında bu zihniyette bir ismin bulunması laiklik için de büyük tehlike... Hem vergimden maaşinı alacak ve hem çıkıp deger verdiğim değerlere hakaret yağdıracak. Ve hala o makamda oturmaya devam edecek. Hep bir takiye... @diyanetbasin sizi protesto ediyor ve kınıyorum.."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri tepki çekmişti.