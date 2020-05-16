Fatih'te 4 kardeşin 'siyanür'lü intiharının ardından Adli Tıp'tan açıklama
İstanbul Fatih'te geçen yıl 'siyanür zehirlenmesinden' yaşamını yitiren 4 kardeşle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu detaylı incelemelerini tamamladı. Adli Tıp Kurumu raporunda, 4 kardeşin siyanür zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini, evin kapısında asılı "Dikkat siyanür var" notunun da Oya Yetişkin tarafından değil, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığının tespit edildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım 2019'da Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olayın ardından ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, detaylı incelemeleri tamamlayarak otopsi raporlarını savcılığa gönderdi.
Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.
NOTU EN KÜÇÜK KARDEŞ YAZMIŞ
Savcılığının talebi üzerine, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, Oya Yetişkin'in yazdığı tahmin edilen bu notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.
Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.
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