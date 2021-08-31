Fatih'te akılalmaz görüntü; motosikleti çocuğa kullandırıp telefonla konuştu

31 Ağustos 2021 Salı, 10:51

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Fevziye Caddesi'nde meydana geldi.





Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde oturttuğu çocuğa motosikleti kullandırırken kendisi cep telefonuyla konuşan kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Cep telefonuyla konuşurken motosikletin kontrolünü tamamen çocuğa bırakan kişi, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerdeki motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.