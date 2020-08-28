Fed strateji değiştirdi! Dolar yön arıyor

28 Ağustos 2020 Cuma, 09:47

Küresel piyasalar, Fed'in stratejisini değiştirdiği dünkü açıklamalardan sonra pozitif bir seyir izliyor. ABD borsalarının karışık seyirle kapanmasının ardından bu sabah ABD vadelileri yüzde 0,5'ler düzeyinde artıda. Japonya Başbakanı Abe'nin istifa iddiasına kadar pozitif seyreden Asya borsalarında kazançların bir kısmı geri alındı. İstifa haberlerine kadar artıdaki Japon Nikkei Borsası'nda eksiler yüzde 2'ye yaklaştı. Çin borsalarında işlemler yüzde 1 civarı primle gerçekleştiriliyor.

Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi dışında önemli bir veri gündeminin bulunmadığı güne dolar/TL dünkü kapanış seviyeleri olan 7,35'in hemen üzerinde başladı. Hafif yukarı yönlü hareketlerin gözlemlendiği Avro/TL de 8,73 seviyelerinden el değiştiriyor.

DÜN GERİLEYEN ALTIN BUGÜN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları dün yüzde 1 kadar geriledikten sonra salgına yönelik endişeler nedeniyle yeniden yükselişe geçti ancak ABD tahvil getirilerindeki artış altındaki yükselişi sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

PETROLDE YATAY SEYİR

Petrol fiyatları büyük bir fırtınanın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesiyle yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,02 yükselerek 45.11 dolar seviyesinde işlem görürken haftalık kazanımını yüzde 1,7 seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,1 gerileyerek 43,01 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD TAHVİLLERİ DEĞERLENDİ

Fed'in para politikası çerçevesinde değişiklik yaparak enflasyonun yükselmesini önlemek yerine ekonomik büyümeyi desteklemeye daha fazla ağırlık vereceğini açıklamasının ardından uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinini getirileri arttı, dolar değer kazandı.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi, yüzde 0,7870 ile 10 Haziran'dan beri en yüksek seviyeye yükseldi. Uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş Fed'in enflasyonun bir miktar yükselmesine göz yumacağı açıklamasını yansıttı.

FED'İN YENİ STRATEJİSİ NASIL OLACAK?

Fed'deki 17 politika yapıcının tamamının onayladığı yeni stratejiye göre para politikası zamanla ortalama yüzde 2 enflasyona ulaşmak ve istihdamın azami seviyesinin altına düşmemesini sağlamak çerçevesinde kurgulanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının artık ortalamada yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini, böylece yüzde 2'den daha düşük seyreden enflasyonun yükseltilmek için Fed'in atacağı adımların enflasyon "bir süre yüzde 2'nin ılımlı düzeyde üzerine" çıkana kadar devam edeceğini belirtti.

Powell'ın açıklamaları büyük oranda beklentiler doğrultusunda olurken bazı yatırımcılar yeni taslak programla ilgili detay ya da bir sonraki politika toplantısıyla ilgili ipucu verilmediği için hayal kırıklığı yaşadılar.