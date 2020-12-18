Feminist yazar Simone de Beauvoir'ın Violette Leduc'a yazdığı mektuplar 56 bin Avro'ya satıldı

18 Aralık 2020 Cuma, 11:51

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir'ın kendisine platonik aşk besleyen romancı Violette Leduc'a yazdığı 297 mektup, Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Daha önce yayımlanmamış 297 mektup açık artırmada 56 bin 700 Avro'ya (537 bin TL) satıldı.

NTV'nin haberine göre, Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada mektupların "Karşılıksız aşkı, şefkat ile hayranlığın güvensizlikle karıştığı belirsiz bir ilişkiyi" yansıttığı belirtildi.

Edebiyat ve feminizm temalı mektuplardan Simone de Beauvoir’ın Leduc ile romantik ilişkiyi reddettiğinin de anlaşıldığı bildirildi. Feminist yazarın 1945’te tanıştığı Leduc için "İlginç bir kadın" dediği, kendisine duyduğu aşkı "serap" olarak nitelediği ve ona mektuplarıyla edebi destek verdiği kaydedildi. İkilinin dostluğunun yıllarca sürdüğü, mektuplaşmanın Leduc’un ölümünden bir ay öncesine kadar devam ettiği açıklandı. Violette Leduc 1972’de, Simone de Beauvoir 1986’da hayatını kaybetti.

Fransız yazar Violette Leduc otobiyografik romanı "L’Affamee"nin el yazmasını Simone de Beauvoir’a göndermişti. Leduc bu romanda Beauvoir’a duyduğu aşkı anlatıyordu. Beauvoir, Leduc'ün yazıp kendisine yolladığı metinleri hayat arkadaşı ünlü filozof Jean-Paul Sartre, yazarlar Albert Camus ve Jean Genet’ye de okutuyordu. Amacı, Leduc’ün tanınmasına destek olmaktı. Hayatının son yıllarına kadar edebiyatta ünlenemeyen Leduc ile Beuvoir'ın ilişkisi 2013 yapımı "Violette" filmine konu olmuştu.