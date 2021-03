Festival yolda düzülür

17 Mart 2021 Çarşamba, 12:40

Pandeminin birinci yılını geride bıraktığımız günlerde çevrim içi düzenlenen ve geniş katılımlı bir basın toplantısıyla tanıtılan İstanbul Film Festivali bu yıl 40. yaşını kutluyor. Basın toplantısında ilk sözü alan ve İKSV’de ilk 1983 yılında Hülya Uçansu’nun yanında çalışmaya başladığını hatırlatan Görgün Taner “Film Festivali’nin en başından beri tanığıyım” diyerek hafif bir nostalji atağına kapılsa da bu ruh halinden çabuk sıyrıldı ve geçmişte festivale emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmeden sözlerini şöyle sürdürdü: “1982'de yapılan ilk İstanbul Film Festivali’nden bugüne çok şey değişti. Şimdi cep telefonlarıyla film çekilebilen, dekorların üç boyutlu yazıcılarla yapılabildiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Sinema salonlarına gitmeye devam ediyoruz ama artık aynı zamanda filmonline.iksv.org ile çevrim içi gösterimleri evimizde de izleyebiliyoruz. Geçtiğimiz 40 yıl içinde kendisi de gelişen ve değişen İstanbul Film Festivali, Türkiye’de de birkaç kuşağı birden etkiledi. Yönetmenler, sinemaseverler, yazarlar, sanatçılar, yöneticiler, doktorlar mühendisler, İstanbul Film Festivali’nin önce izleyicisi sonra da destekçisi oldular. Festival bir anlamda kendi mezunlar cemiyetini yarattı. Köklü, gelenekli bir okul gibi sektörün birçok bileşenine kucak açtı. Yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları destekledi, ödüller verdi; yeni projelerini geliştirmelerine, uluslararası bağlantılar kurmalarına olanak sağladı. Değişik kültürleri, birbirinden farklı ülkeleri ve onların sinemalarını, başka türlü ulaşamayacağımız filmleri, olağanüstü yönetmenleri, oyuncuları tanımamıza aracı oldu. Zorlu bir emek işi olan sinemayla hayal dünyamızı zenginleştirdi, bizi bambaşka yerlere götürdü. Evet, ilk İstanbul Film Festivali’nden bugüne çok şey değişti; ama 40 yıldır değişmeyen bir şey de var: İstanbul Film Festivali kurucularından, 1995’te kaybettiğimiz Onat Kutlar’ın söylediği gibi, şimdi ve daima 'sinema bir şenliktir’”

Ardından Festival Direktörü Kerem Ayan aldı sözü. Ayan “Her yıl zor bir dönem geçiriyoruz diyoruz ama öyle maalesef, zor dönemler bitmiyor, bu yıl da virüs yüzünden zor bir dönem geçiriyoruz” sözleriyle başladı konuşmasına. Onun konuşmasından anladığımız kadarıyla hybrid olarak tasarlanan festival çeşitli belirsiz durumlar yüzünden tam anlamıyla yolda düzülecek. Hedef bir yandan çevrim içi gösterimler, bir yandan da eğer salonlar açılırsa salon gösterimleri. Bir başka ihtimal de açık hava gösterimleri, geçen yıl olduğu gibi, ama tüm bunlar henüz net değil. Bilinen tek şey şu ki, bu yıl festival yapılacak, içiniz o anlamda rahat olsun. Üstelik muhtemelen yeni restore edilen Atlas Sineması’nda da gösterimler yapılabilecek. Hayırlısı…

Hemen belirtelim, henüz ortada yarışma filmleri yok, zaten başvurular da devam ediyor. Ama tarihler belli, buna göre Festivalin ulusal yarışmaları 20-29 Mayıs, Uluslararası Yarışma ise 18-29 Haziran'da yapılacak.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 16. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getiren Köprüde Buluşmalar 2021 seçkisi ve ABD ve Hollanda İstanbul konsolosluklarının desteği ile düzenlenecek, "film ve dizilerde güçlü kadın karakterler yaratmak" başlıklı atölye hakkında bilgi verdi.

ONUR ÖDÜLLERİ

Festivalin bu yılki Onur Ödülleri dört isme veriliyor. Bunlardan ilki Türk sinemasına uzun yıllar sesiyle katkı sunmuş ve sinemamızın en önemli kadın yıldızlarının filmlerde söylediği o unutulmaz şarkıları seslendirmiş Belkıs Özener. Jet Rejisör lakabıyla tanınan Çetin İnanç bu yıl ödül verilecek bir diğer isim. İki de oyuncu var: Salih Güney ve Suna Selen. Onur Ödülleri sahiplerine 29 Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

JÜRİ BAŞKANLARI TOLGA KARAÇELİK VE RADU JUDE

Ulusal yarışma jüri başkanı daha önce açıklanmıştı zaten: Tolga Karaçelik. Jürinin diğer üyeleri de şöyle sıralanıyor: oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.

Kerem Ayan’ın bir son dakika haberi olarak açıkladığı sürpriz ise sinemaseverleri mutlu edecek cinstendi. Uluslararası Altın lale Film Yarışması’nın başkanlığını ise Rumen sinemacı Radu Jude yapacak. Jude, hatırlanacağı üzere, bu yılki Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı alan “Bad Luck Banging ar Loony Porn” adlı filmin de yönetmeni.

Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmenler Serdar Kökçeoğlu, Martina Priessner ve yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez olarak belirlenirken , Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel olarak açıklandı.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde ise bu yıl yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

AFİŞLERDE YABANCI YÖNETMENLER YERLİ OYUNCULARLA

Festivalin bu yılki afişlerini Londra’da yaşayan Selman Hoşgör tasarlamış. Yabancı yönetmenlerin yüzüne yerli oyuncuların monte edildiği bu ilginç afişlerde Agnes Varda ile Cüneyt Arkın, Alfred Hitchcock ile Türkan Şoray (gerçi üstad sarışınlara olan tutkusuyla tanınır) ve Claire Denis ile Şener Şen yer alıyor. Anlaşılan bu yıl da afiş koleksiyoncuları için bereketli geçecek.

Hitchcock demişken, 40. İstanbul Film Festivali’ni Nippon Paint sponsorluğundaki özel retrospektif bölümü bu yıl Alfred Hitchcock’a ayrıldı. Dahi sinemacı Alfred Hitchcock’un geçen yıl pandemi nedeniyle gösterimi yapılamayan 15 renkli filmi Haziran ayında yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek. Tabii inşallah.

Festivalin Nisan Seçkisi biletleri 29-30 Mart’ta İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 31 Mart Çarşamba 10.30’dan itibaren genel satışa açılacak.

FESTİVALİN NİSAN PROGRAMI

Festivalin ilk seçkisinden dünyanın önemli festivallerinin programlarında yer almış, kimileri Oscar adayı filmler yer alıyor. Tam listesimi aşağıda bulabilirsiniz.

Köstebek Ajan / El Agente Topo / The Mole Agent / Maite Alberdi / Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)

Pazar Günleri / Sundays / Alethea C. Avramis / Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)

Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath / David Bonneville / Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)

Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A friendly tale / Daniel Cohen / Fransa (Antidepresan)

Possessor / Brandon Cronenberg / Kanada (Dünya Festivallerinden)

Luzzu / Alex Camilleri / Malta (Genç Ustalar)

Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry / Piotr Domalewski / Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)

Şiddet Tekeli / Un pays qui se tient sage / The Monopoly of Violence / David Dufresne / Fransa (Belgesel Kuşağı)

Üst Kattakiler / Sentimental / The People Upstairs / Cesc Gay / İspanya (Antidepresan)

Susmayan Köpek / El Perro que no calla / The Dog Who Wouldn’t Be Quiet / Ana Katz / Arjantin (Dünya Festivallerinden)

Aşktan Sonra / After Love / Aleem Khan / İngiltere (Genç Ustalar)

Sevgili Yoldaşlar / Dorogie Tovarishchi! / Dear Comrades! / Andrey Konchalovski / Rusya (Dünya Festivallerinden)

İki Aşığın Ölümü / The Killing of Two Lovers / Robert Machoian / ABD (Dünya Festivallerinden)

Düşüş / Falling / Viggo Mortensen / Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)

Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) / Emmanuel Mouret / Fransa (Antidepresan)

Aynalar / Spoguli / In the Mirror / Laila Pakalnina / Letonya, Litvanya (Antidepresan)

180 Derece Kuralı / Khate Farzi / 180 Degree Rule / Farnoosh Samadi / İran (Çiçek İstemez)

Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come / Marat Sargsyan / Litvanya (Genç Ustalar)

Aalto / Virpi Suutari / Finlandiya / 98’ (Belgesel Kuşağı)

Sarayın Sessizliği / Les Silences du Palais / The Silences of the Palace / Moufida Tlatli / Tunus (Çiçek İstemez)