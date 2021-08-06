Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan çevreyi kirletenlere tepki
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çöplerini bırakarak çevreyi kirletenlere tepki gösterdi. Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içinden geçtiğimiz günlerin hepimize doğaya karşı ne kadar duyarlı olmamız gerektiğini hatırlattığını belirtti.
"Bu işin tadı kaçtı" diyen Karaca, şu ifadelere yer verdi:
“Çalışma arkadaşlarımın büyük özverisine rağmen oluşan bu tablo, bir Belediye Başkanı olarak beni çok rahatsız etti, eminim sizleri de etmiştir. Yasal prosedürler el verdiğince, doğaya zarar verenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarımada çevresine, oluşabilecek acil durumlar için su bidonları bıraktık. Vatanı sevmek doğaya sahip çıkmaktır. Güzel Fethiye hepimizin, lütfen doğaya karşı artık daha vicdanlı olalım.”
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