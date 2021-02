Fethiye marka şehir olacak

12 Şubat 2021 Cuma, 09:06

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 22 ayda onlarca projeyi hayata geçirdi... Hedefi 600 milyon liralık yatırımla ilçeyi marka şehir haline getirmek... “Betonlaşan bir Fethiye istemiyorum” diyen Başkan Alim Karaca, “Doğası kaybolmayan, çevresi zarar görmemiş, koyları talan edilmemiş, altyapısı bitmiş bir Fethiye istiyorum” diyor. Turizmi 12 aya yaymak için çaba gösteren CHP’li Başkan Karaca, özellikle Çinlilerin ilgi gösterdiği kültür turizmi için de projeler üretiyor.

Hedef her yıl ilçeye gelen 40 bin Çinli turist sayısını 400 bine çıkarmak. Ege'nin cennet köşesi Fethiye’de Belediye Başkanı Alim Karaca ile araya geldik, görev süresi içinde yaptığı çalışmaları ve yapacağı projelerini konuştuk.

25 yıl sonra Fethiye’de belediye seçimini CHP kazandı. Halk CHP'nin gelmesinden memnun mu?

Belediyeyi devraldığım zaman 44 milyon borcu vardı. Bu borca rağmen aday olduğumuzda Fethiye'nin geleceğini hazırlayacağız diye söz verdik. Hiçbir belediye başkanının cesaret edemediği altyapı yatırımları yaptık. Bunu 22 aylık süreçte başardık.Fethiye'nin her yeri şantiyeye döndü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteğiyle yatırımlar devam etti.

Altyapıya 100 milyon liralık yatırım yaptık. Gelirlerimiz azalmasına rağmen, 50 milyon lira gelir kaybı olmasına rağmen yatırım yapmaya devam ediyoruz. Borçları ödedik ve Türkiye'de borcu olmayan ilk 5 belediyeden biriyiz. Kasada 35 milyon paramız var. Bunun yanı sıra büyükşehirin desteği ile 330 milyon yatırım yaptık.

Biz kendi gelirimizle 600 milyonluk yatırımla hizmet yapıyoruz. Fethiye’ye bir yıl sonra geldiğinizde tamamen caddeleri, kaldırımları ve parkları ile değişmiş göreceksiniz. Her şeyden önemlisi ise birçok bölgede altyapısı bitmiş bir Fethiye olacak. Amacımız koltuğu korumak değil. Bu çok güzel memleketin geleceğini hazırlamak, gelecekteki ocuklara bir yer bırakabilmek adına mücadele ediyorum.

22 ayda elde ettiğiniz başarıyı halk görüyor mu? Anketlere yansıyor mu?

Bizim için üç ayrı firma anket yaptı. Bu anketlerin hiçbirini biz yaptırmadık. Yüzde 57.4 ve 63.1 ile Türkiye'nin ilk 10 belediyesi içerisine girdim. Yüzde 48 yakın oyla seçildim. Daha önceki belediye başkanının aldığı oyu yüzde 86 artırdık. Seçimlerde karşımızda ciddi rakipler olmasına rağmen bu başarıyı yakaladık.

Makam aracı kullanmıyorsunuz, halkın içerisinde dolaşıyorsunuz. Yurttaşın gözünde nasıl başkansınız?

Sokakta büyük ilgi var. Belediye kapandıktan sonra asla eve gitmem. Mutlaka kapı kapı, mahalle mahalle gezerim. Günde 7-8 esnafı sabah ve akşam ziyaret eder çay ve kahvesini içerim. Evimden belediyeye yürüyerek giderim. Genellikle makam aracı kullanmam. Fethiye’de bir anket yaptırdım. “Belediye başkanının en çok ne hizmetini beğeniyorsunuz” diye sorduğumda “Makam aracı kullanmıyor” denildi. Kendi aracımla gelir giderim. Çok yorgun olduğum zaman şoför kullanıyorum. Halkın içinde yaşıyorum. Halk ile birlikte olduğum için “bizim başkan” diyorlar. Hiçbir cenazeyi, taziyeyi es geçmem, mutlaka giderim. Sadece iyi günde değil onların acılı gününde de yanında olurum.

Kentin üç temel sorunu var. Bunlar nelerdir?

İlk olarak 41 mahallede imar çalışması yok. Burası Özel Çevre Koruma Tabiat Varlıkları Koruma Bölgesi. Bu bölgelerde koruma amaçlı imar planı yapmamız gerekiyor. Bunu bakan yardımcısı ve valiye ilettik ve olumlu yanıt aldık. Fethiye’yi bütüncül koruma amaçlı imar planı yapamadıktan sonra gerçekten Fethiye’yi kurtaramayacağız. Her gün kaçak inşaat peşinde koşuyor ekiplerimiz. Önüne geçemiyoruz. Koruma amaçlı imar planı yapabilirsek Fethiye'yi korumuş olacağız. Gelecek adına da katkı sağlamış olacağız. İkinci olarak körfezin kirliliği... Ben göreve gelir gelmez “alg” patlaması oldu. Azot ve fosforun fazla olması, deniz suyunun aşırı ısınıp soğumasından kaynaklı renk bozulması yaşandı. “CHP’li belediye geldi, deniz kirlendi” diyerek beni suçladılar. Ama bu deniz kirliliği değildi. Şu an denizimiz pırıl pırıl. Ama denizde bulunan çamurların temizlenmesi gerekiyor. Eğer dereler ıslah edilip bugüne kadar biriken çamur temizlenmezse körfez eski halini alır. Son olarak tersanenin taşınması gerekiyor. Bölgede tekneler indirilirken bir saat bekleniyor. Bu büyük sorun. Bununla ilgili sorunları çözmek için bakanlıklar ve valilik ile işbirliği içerisindeyiz. Her belediye başkanı park, yol yapar ama asıl temel sorunları çözmemiz gerekir.

Ankara’da takılan projeler var mı? Hizmet için engel oluyor mu?

İstismara uğrayan çocuklar için merkez yapmak için proje başlattık. 22 aydır mücadele veriyorum. Milli Emlak’tan alanı tahsis almak gerekiyor. Sosyal sorumluluk projesi. Bu merkezi yapıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredeceğim. Çocuklarımız için yapacağız. Ama tahsisi almak için bekliyorum. Gençlik Merkezi ile ilgili kamulaştırma yapıyoruz. Arazimiz yok. Bunun için yüzde 95’ini kamulaştırmak gerekiyor. Yüzde 5 kaldı. Bunu da halletmemiz gerekiyor. Kamulaştırma biter bitmez onun ihalesine çıkacağız. Kimsesiz çocukların rehabilitasyonu için 20 milyon harcanarak merkez yapacağız. Bunu bir hayırsever desteği ile yapıyoruz. Ama arazinin Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisini istedik. Eğer çıkarsa hayata geçireceğiz. Yine Milli Emlak Müdürlüğü’nden katı atık getirme merkezi için yer tahsisi alamadık. Ayrıca 7 mahallede eski okullar var. Buraya sosyal tesisler yapacağız. Orada yaşayan insanların sosyalleşmesi adına tesis yapacağız. Kültürel ve sanatsal etkinlikler olacak. Burası için de 22 aydır tahsisini alamadık. tahsisler olursa Fethiye kazanacak.

Turizmi 12 aya yaymak mümkün mü?

Herkesin olduğu gibi benim de 12 ay bölgede turizm olması çabam var. Kültür turizmini seven Çinli turisti bölgeye çekmek için çalışmalarımız var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çince, İngilizce ve Türkçe yönlendirme tabelaları asacağız. Çinli turist paraşütü çok seviyor. Dünyanın en güzel yamaç paraşütü yapılan Babadağ bölgesine teleferik yaptık. Kalenin restorasyonunu yapacağız. Amfitiyatro ile kültür turizmine katkısağlayıp 40 bin olan Çinli turist sayısını 400 bine çıkarmak hedefimiz.

2024’te nasıl bir Fethiye hayal ediyorsunuz?

Herkesin kendiliğinden geleceği marka şehir olsun. Çok kaliteli turist gelsin. Doğası kaybolmadan, çevreye zarar vermeden bir Fethiye olsun. Altyapısı bitmiş, koruma amaçlı imar planları, koyları ve beton yığını olmamış bir Fethiye istiyorum. Bizim için bunlar hayal değil. 21 ayda yaptıklarımız zaten bunların gerçekleştirileceğini ispatlıyor.