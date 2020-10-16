FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcılar Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 4 zanlı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan meslekten ihraç edilen hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K'nin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyesi olmaktan hapis cezası aldıkları ve istinafta dosyalarının bulunduğu öğrenildi.
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