Fikri Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
Fikri Sağlar, kendisine Susurluk kazasından bu yana sağlanan korumanın “Bodrum fotoğrafı” olarak bilinen ve Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken'in birlikte fotoğraf verdiği gün kaldırıldığını söyledi.
Eski Bakan Fikri Sağlar, Şirin Payzın ile Sözüm Var programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sağlar; Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken’in birlikte Bodrum’da verdiği fotoğraf sonrası korumalarının kaldırıldığını söyledi.
Susurluk kazasından bu yana, 26 yıldır, devletin kendisini tehdit altında görerek koruma sağladığını söyleyen Sağlar, “O fotoğrafın çekildiği gün benim de korumalarım kaldırıldı. Tek bir polis, o da çağırdığım takdirde gelecek artık” ifadelerini kullandı.
Sağlar, İçişleri Bakanlığı'ndan koruma talebinde bulunduğunu ancak "Tasarruf" denilerek talebinin önce reddedildiğini daha sonra ise "Gelecek yıl güvenlik toplantısında gündeme getireceğiz" denildiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı
Video Haberler
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
- Türkiye korona verilerinde Avrupa'da 1'inci sıraya çıktı