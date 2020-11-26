Fikri Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:09

Eski Bakan Fikri Sağlar, Şirin Payzın ile Sözüm Var programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sağlar; Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken’in birlikte Bodrum’da verdiği fotoğraf sonrası korumalarının kaldırıldığını söyledi.

Susurluk kazasından bu yana, 26 yıldır, devletin kendisini tehdit altında görerek koruma sağladığını söyleyen Sağlar, “O fotoğrafın çekildiği gün benim de korumalarım kaldırıldı. Tek bir polis, o da çağırdığım takdirde gelecek artık” ifadelerini kullandı.

Sağlar, İçişleri Bakanlığı'ndan koruma talebinde bulunduğunu ancak "Tasarruf" denilerek talebinin önce reddedildiğini daha sonra ise "Gelecek yıl güvenlik toplantısında gündeme getireceğiz" denildiğini söyledi.