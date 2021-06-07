Fındıklı Belediye Başkanı'ndan AKP'li meclis üyelerine 'Atatürk' tepkisi
Rize'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını reddeden AKP’li meclis üyelerine tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde, Ayasofya'da gerçekleşen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda, Mustafa Demirkan adlı imam, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal'e lanet okumuştu.
İmam, Atatürk'e atfen, "Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
'AKP, HAKARETLERİ ONAYLAMIŞ OLDU'
Rize'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu de bugün kurumsal sosyal medya hesabından, Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını reddeden AKP’li meclis üyelere tepki gösterdi. Çervatoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını AKP Grubu reddetti ve oy çokluğuyla geçti. AKP grubu ülkemizin kurucusuna yöneltilen “zalim ve kafir” gibi hakaretleri onaylamış oldu" dedi.
Çervatoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bugün gerçekleşen Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplatımızda gündeme ek iki öneri sunduk. Bunlardan biri Uygur Türkleri’ne yapılan zulmün kınanması, diğeri ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden camii imamının kınanmasıydı.
Uygur Türkleri’ne yapılan zulmün kınanması oy birliği ile geçerken, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretin kınanmasını AKP Grubu reddetti ve oy çokluğuyla geçti. AKP grubu ülkemizin kurucusuna yöneltilen “zalim ve kafir” gibi hakaretleri onaylamış oldu.
Ne diyelim...
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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