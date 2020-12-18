Fırat Tanış'ın yeni EP'si 'Geriye Kalan'dan ilk şarkı: 'Solgun Bir Gül Dokununca'

18 Aralık 2020 Cuma, 11:06

Şair Behçet Necatigil ve şair Metin Altıok’un Fırat Tanış ve Turgay Yakut tarafından bestelenen dizeleri Fırat Tanış’ın yorumuyla müzikal olarak yeniden dile geliyor. “Geriye Kalan” adını alan 3 şarkılık EP'nin ilk şarkısı “Solgun Bir Gül Dokununca” tüm dijital platformlarda yayınlandı.

EP, 2 şarkı 3 yorumdan oluşuyor. Tanış tarafından bestelenen Behçet Necatigil şiiri ,"Solgun Bir Gül Oluyor Dokununca", iki farklı biçimde kayıt edildi.

İklim Tamkan’ın prodüktörlüğünü yaptığı ilk versiyonda tek piyanonun vokale eşlik ettiği şarkının düzenlemesi de İklim Tamkan tarafından yapıldı.

Şarkı üçlemesi belli bir süre içinde ardı ardına dijital platformlarda yayımlanacak ve dinleyicisiyle buluşacak.