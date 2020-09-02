Fitch, Türk bankalarının kredi notu görünümünü 'Negatif'e indirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'Negatif'e indirmesinin ardından, Türk bankalarının kredi notu görünümlerini de aynı şekilde düşürdü.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:36
Abone Ol google-news

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, 20 Türk bankasının ve bunların  iştiraklerinin görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e indirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fitch Ratingsten geçen hafta yapılan açıklamada da, 'döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası, negatif reel faiz oranları ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açığın dış finansman risklerini artırdığı' ifade edilerek Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği bildirilmişti.


Video Haberler