İddia: Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük şartlarını karşılamıyor!

06 Ocak 2021 Çarşamba, 21:58

Aktaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde işlerin durduğunu ifade etti.

Aktaş'ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

"Boğaziçi’nde sorun büyük. Çünkü yeni rektörün devlet memuriyeti yok ve BOUN’a rektör olabilmesi için bu şart. Devlet memuru olmayanların imza yetkisi olmuyor. YÖK ayrıca direkt profesör olarak atamaya çalışıyor, ama kriterlere uymadığı için onu da yapamıyor.

Üniversitede şu anda işler durmuş. Prof. Melih Bulu, bu sorunları halletmek için Ankara’ya gidecek. Bakalım bu sorun nasıl aşılacak? Aksi taktirde Boğaziçi Üniversitesi’nde imza krizi olacak, işler duracak."