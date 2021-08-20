Fon alanları 'milli güvenlik sorunu' ilan eden RTÜK Avrupa Konseyi'nden 3,6 milyon Avro aldı

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:29

Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması uzun süre tartışılan konuların başında yer almıştı.

Fon alan medya kuruluşlarına ilişkin bir açıklama yaparak “milli güvenlik sorunu” eleştirisinde bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) da fonlandığı ortaya çıktı.

RTÜK üyesi Taşcı, sosyal medya hesabından, "Yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını 'milli güvenlik sorunu' olarak gören RTÜK, Avrupa Konseyi'nden 3.6 milyon Euro fon alacak! Mesele fon değil, kimin aldığı..." dedi.





RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Haberlerin ardından yapılan açıklamada, "Ülkemizin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere AB'ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığı herkesin malumudur. AB tarafından da Türkiye'ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır. Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB'nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır" savunması yapıldı.

Söz konusu projenin gerçekleştirilmediği kaydedilen açıklamada, "Art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi.