Fransa Sağlık Bakanı Veran: Covid-19'da ikinci dalga söz konusu değil

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:34

Veran, LCI televizyonunda Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ülkede salgının hızlandığına dair belirtilerin bulunduğu uyarısını yapan Veran, "(Covid-19'da) ikinci dalga söz konusu değil ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmeli." dedi.

Veran, ikinci dalgadan yalnız Covid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Covid-19'un bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor. Bir aşıya ihtiyacımız var." diyen Veran, bir haftada yapılan test sayısını 500 bine çıkardıklarını söyledi.

Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 223'e, vaka sayısı ise 213 bin 341'e yükseldi.