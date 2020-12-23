Fransa'da kadına şiddet: 3 polis öldürüldü
Fransa’da kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, 48 yaşındaki saldırgan taradından öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın öldüğünü belirtti.
Fransa’nın merkezinde yer alan Puy-de-Dome bölgesindeki Saint-Just kasabasında, kadına şiddeti engellemek için gelen polisler ile saldırgan arasında çatışma yaşandı. Zanlı, 3 polis memurunu öldürdü ve bir polis memurunu da yaraladı.
Çatışmada yaralanan polis memurunun durumunun ise henüz bilinmediği aktarılırken, şiddete uğrayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ölen polis memurlarının 21, 37 ve 45 yaşlarında olduğu belirtildi.
BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA
Saint-Just Belediye Başkanı François Chautard, “Olay yerine silahlı jandarma birliklerinin civardaki sakinleri tahliye etmek ve bölgeyi korumak için gönderildiğini” söyledi. Gerald Darmanin ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, zanlının öldüğünü belirtti.
Kaynak: The Guardian/Reuters
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı