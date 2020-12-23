Fransa'da kadına şiddet: 3 polis öldürüldü

Fransa’da kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, 48 yaşındaki saldırgan taradından öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganın öldüğünü belirtti.

Fotoğraflar: Reuters / AFP
23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:08
Fransa'da kadına şiddet: 3 polis öldürüldü
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Fransa’nın merkezinde yer alan Puy-de-Dome bölgesindeki Saint-Just kasabasında, kadına şiddeti engellemek için gelen polisler ile saldırgan arasında çatışma yaşandı. Zanlı, 3 polis memurunu öldürdü ve bir polis memurunu da yaraladı.

Çatışmada yaralanan polis memurunun durumunun ise henüz bilinmediği aktarılırken, şiddete uğrayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ölen polis memurlarının 21, 37 ve 45 yaşlarında olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Saint-Just Belediye Başkanı François Chautard, “Olay yerine silahlı jandarma birliklerinin civardaki sakinleri tahliye etmek ve bölgeyi korumak için gönderildiğini” söyledi. Gerald Darmanin ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, zanlının öldüğünü belirtti.

Kaynak: The Guardian/Reuters


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