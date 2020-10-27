Fransa'da Covid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı

Fransa'da son 24 saatte 523 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

AA
27 Ekim 2020 Salı, 22:58
Fransa'da Covid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 417 artışla 1 milyon 198 bin 695'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 523 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 541'e ulaştı. Bu rakamla son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Hastanelerde 2 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 978 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı bin 369 artışla 112 bin 716'ya çıktı.

Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,4'e ulaştı.


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