Fransa'da Covid-19 nedeniyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı
Fransa'da son 24 saatte 523 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 417 artışla 1 milyon 198 bin 695'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 523 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 541'e ulaştı. Bu rakamla son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.
Hastanelerde 2 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 978 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı bin 369 artışla 112 bin 716'ya çıktı.
Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,4'e ulaştı.
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