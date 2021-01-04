Fransa’da Covid-19’a bağlı can kaybı 65 bini aştı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 02:20

Fransa’da korona virüs salgınında can kaybı 65 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 489 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 655 bin 728’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 116 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 65 bin 37’ye yükseldiği aktarıldı.



Ülke genelinde bin 135 kişi yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 460 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

