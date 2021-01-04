Fransa’da Covid-19’a bağlı can kaybı 65 bini aştı
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 116 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 65 bin 37’ye yükseldi.
Fransa’da korona virüs salgınında can kaybı 65 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 489 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 655 bin 728’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 116 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 65 bin 37’ye yükseldiği aktarıldı.
Ülke genelinde bin 135 kişi yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 460 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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