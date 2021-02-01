Fransa'da son 24 saatte 19 bin 235 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 235 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 195 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 76 bin 57'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 235 artışla 3 milyon 197 bin 114'e yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 158'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 613 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 286 artışla 224 bin 406'ya ulaştı.
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