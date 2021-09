Fransız çift, 34 yıl önce tatil yaptıkları çadırla tekrar tatile geldi

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:09

Fransız emekli öğretmenler Nicole ve eşi Pierre Lemoine, ilk kez 1987 yılında otomobille Antalya'nın Demre ilçesine tatile geldi. Araçla getirdikleri çadırı Demre'nin Çayağzı Limanı'na kurarak, 1 ay tatil yapan çift, tatilleri sırasında yat kaptanı Ali Şekerci ile tanıştı.

Şekerci, Fransız çifti evine davet etti ve birkaç kez evinde ağırladı. Bundan çok etkilenen Lemoine çifti, 1987 yılından sonra satın aldıkları karavanla 25 kez Demre'ye tatile geldi. Bu yıl yaşamlarını sürdürdükleri Fransa'nın Lille şehri yakınlarındaki Genech'te 50'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, kendilerine hediye olarak da 34 yıl önce tatil yaptıkları çadır ve otomobilleriyle yeniden Demre'ye 1 aylık tatile geldi. 34 yıl önce Demre'nin Çayağzı Limanı yanındaki kamping alanına çadırlarını kurarak tatil yapmaya başlayan çift, 34 yıl önceki gibi 1 ay Demre'de çadırda kalacak.

'KARŞILIKSIZ BİR ŞEY İKRAM ETMEYİ ÖĞRENDİK'

Pierre Lemoine, Türkiye tatilini anlatırken, "1987 yılından bu yana 25 kez Türkiye'ye ve her defasında Demre'ye bir kampinge geldik. Burası bizim evimiz oldu. İlk kez 1987 yılında Demre'ye geldiğimde dostum Ali Şeker, ilk kez tanıştığımda bizi evine davet etti. Ben insanların birine karşılıksız bir şeyler ikram ettiğini Demre'de öğrendim, yaşadım. İnsanların bu kadar konuksever, yardımsever, cana yakın olduğunu Demre'de gördüm. Türkiye ve Demre insanı bize çok şey kattı. Başta paylaşmayı, yardımlaşmayı, karşılıksız bir şey ikram etmeyi öğrendik. Türk insanının bu özellikleri bizi buraya bağladı" dedi.

'AYNI NOKTAYA KURDUK'

Son 2 yıl pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemediklerini belirten Pierre Lemoine, "50'nci evlilik yıl dönümümüzü evimizde çocuklarımızla akraba ve dostlarımızla 26 Haziran'da kutladık ama kendimize bir ödül olarak, 34 yıl önce geldiğimiz çadırımızda Demre'de 1 ay geçirmeye karar verdik. Karavanımızı Fransa'da bıraktık. Otomobilimizle çadırımızı alarak geldik. 34 yıl önce kurduğumuz aynı noktaya kurduk. Bu özel yılımızda burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 50'nci evlilik yıl dönümü balayımızı Demre'de yapıyoruz. Türkiye ve Demre sevdamız, Ali Şeker'in bizi evine davet etmesiyle başladı. Bu sevda bitmeyecek. Sağlığımız el verdiğince her yıl gelmeye devam edeceğiz çünkü Türkiye gerçekten güvenli bir ülke. Çadırımızı açık bırakıyoruz. Telefonum masada kalıyor. Dönüyorum, her şey yerinde duruyor. Avrupa'nın birçok ülkesi bu kadar güvenli değil. İnanın şunu söyleyebilirim; Türkiye Avrupa'nın en güvenli ülkesi. 2018 yılına kadar aralıksız 10 yıl Çayağzı Plajı'nda tatilimiz boyunca her gün temizlik yaptık. Artık belediye Çayağzı Plajı'nı temiz tutuyor. Şimdi daha az çöp topluyoruz. Bu konuda da mutluyuz. Demre Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.