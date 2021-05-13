Fransız mahkemesinden Air France ve Airbus kararı
Başkent Paris’teki mahkeme, 2 yıl önce verilen ‘suçlamaların düşmesi’ kararını bozarak Air France ve Airbus’un yargılanması gerektiğine’ karar verdi.
Fransa'da mahkeme, Fransız havayolu şirketi Air France’ın Airbus uçağının Atlantik Okyanusu’na düşerek, uçaktaki 228 kişinin hayatını kaybetmesinden 12 yıl sonra karar verdi.
Başkent Paris’teki mahkeme, 2 yıl önce verilen ‘suçlamaların düşmesi’ kararını bozarak Air France ve Airbus’un ‘kasıtsız adam öldürmekten yargılanması gerektiğine’ karar verdi. Hem havayolu şirketinin hem de üreticinin, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Air France’ın Rio de Janeiro-Paris AF447 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Airbus uçağı, 1 Haziran 2009'da fırtına nedeniyle Atlantik Okyanusu’na düşerek uçakta bulunan 228 kişinin ölümüne neden olmuştu.
İki yılsonunda uçağın enkazı bulunarak inceleme altına alınmıştı. İnceleme sonucunda müfettişler, hava hızı sensörleri donduğunda pilotların kontrolü kaybettiğini buldu.
Mahkeme sürecinde, önce havayolu ve üretici ‘kasıtsız adam öldürmekle suçlanmış’, ancak Paris savcısı daha sonra yalnızca Air France'ın yargılanması gerektiğini tavsiye etmişti.
Eylül 2019'da her ikisi aleyhindeki suçlamalar, kovuşturma için yeterli gerekçe olmadığı için düşürülmüştü.
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı