Gamaleya: Sputnik V denemelerinde artık plasebo verilmeyecek
Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Aleksandr Gintsburg, koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllülere plasebo değil, gerçek aşının uygulanacağını belirtti.
Gintsburg, Sputnik V koronavirüs aşısının test formatındaki değişiklikle ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısı ile yapılan tescil sonrası test formatının değiştirilmesine izin verdiğini, gönüllülere bundan böyle plasebo değil, güvenli olduğu kanıtlanan gerçek aşının uygulanacağını ifade etti.
Gintsburg, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
“Sağlık Bakanlığı sanırım dün ya da bugün, artık her şeyin kanıtlanmış olması nedeniyle (plasebo için gönüllü) alımlarının durdurulmasına izin verdi, zira salgın devam ediyor ve bu durumda plasebo uygulamak hiç iyi olmaz.”
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK
Araştırmanın devam edeceğine dikkat çeken Gintsburg, “Şu anda plasebo alanları ve aşılanan kişileri belirlemem iyi olurdu, ancak yönetmeliklerin bunu mümkün kılıp kılmayacağı henüz kesin değil” ifadelerini kullandı. Rus uzman, plasebo alanların çoğunun tetkiklerle tespit edildiğini ve bu kişilerin korunması için gerçek aşının verdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Sputnik
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