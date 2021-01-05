Gaspar Noé'den Saint Laurent için yeni kısa film: 'Summer of' 21'

05 Ocak 2021 Salı, 10:00

Gaspar Noé’nin Saint Laurent markası için çektiği, "Summer of' 21" adlı kısa film, yeni yıla girerken yayımlandı. Anthony Vaccarello’nun yeni koleksiyonunu tanıtmak için çekilen kısa film, bir reklam çalışmasının parçası olarak çekildi.

Gaspar Noé, son olarak 50 dakikalık orta metrajlısı "Lux Æterna" ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Noé, "Lux Æterna"yı da Saint Laurent işbirliğinde hayata geçirmişti.

'SUMMER OF' 21'

"Summer of' 21"de, 2016 yılında 45 Years ile ilk Oscar adaylığını kazanan usta oyuncu Charlotte Rampling rol alıyor. Filmloverss'ın aktardığına göre, fonda ise Donna Summer’ın "I Feel Love" şarkısının SebastiAn imzalı remix'i duyuluyor. Noé ve SebastiAn daha önce de çalışmış, Fransız müzisyenin Thirst şarkısının klibini Noé çekmişti.

Kısa filmde Rampling’e Anok Yai, Antonia Przedpelski, Assa Baradji, Aylah Mae Peterson, Clara Deshayes, Grace Hartzel, Kim Schell, Mica Arganaraz, Miriam Sanchez, Sora Choi ve Stefania Cristian eşlik ediyor.

Kısa filmin sinopsisi şöyle:

"Kırmızıyla, kadifemsi ışıklarla bezenmiş; Giallo’nun altın yıllarını ya da başka bir dönemin Saint Lurent mağazalarının içini andıran bir dünya. Tanıdık ve zamansız bir his. Belirsizlik ve gerilim, çürüme ve tehlike, sahte bir uyuşukluk hâli. Charlotte Rampling’in, gizemli ve tekinsiz rahibenin etrafında toplanan kızların rahatsız edici tuhaflığı."

Yaklaşık sekiz dakikalık kısa film buradan izlenebilir: