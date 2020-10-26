GATA'da sağlık çalışanlarına taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara’da intihar eden gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla hastanede polis ve sağlık ekiplerine taşla saldırdı.
Olay saat 01.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören İlçesinde meydana geldi. İncirli Mahallesinde intihar girişiminde bulunan ve ağır şekilde yaralanan bir kişi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden şahıs hayatını kaybetti.
Bunu duyan gencin yakınları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastane gitti. Hastaneye gelen gencin yakınları kendileri ile yeterince ilgilenilmediği gerekçesini göstererek sağlık görevlileri ve polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda gencin yakınları Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Acil bölümünde bulunan sağlık çalışanları ve polis ekiplerine taş ile saldırdı. Olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ekipleri sevk edilirken, taşla saldıran kişiler 3 polis memurunu hafif şekilde yaralarken, 3 polis aracını da tahrip etti. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerinin süreceği öğrenildi.
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