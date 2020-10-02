Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' İsviçre'de gösterime girdi

02 Ekim 2020 Cuma, 23:42

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi, 16. Zürih Film Festivali'nde gösterime girdi.

Filmin galasına Fogel'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gala gecesine, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından ilgi vardı.

Belgesel filmin biletleri ise günler öncesinde tükendi.

"The Dissident", ilk defa ocak ayındaki Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

Filmin fragmanı: