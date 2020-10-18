Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı

Gazeteci Gürkan Hacır, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 16:13
Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Gürkan Hacır sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı.

Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim.

İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler