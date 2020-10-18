Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı
Gazeteci Gürkan Hacır, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Gürkan Hacır sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:
"Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı.
Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim.
İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum."
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