Gazeteci Gürkan Hacır koronavirüse yakalandı

18 Ekim 2020 Pazar, 16:13

Gürkan Hacır sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı.

Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim.

İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum."