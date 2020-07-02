Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Türkiye mesajı

RTÜK’ün, Halk TV ve TELE1 ekranlarını 5 gün süreyle karartacağını açıklamasının ardından Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2020 Perşembe, 10:03
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Said Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Türk makamları haberlerinden ötürü gazetecileri yargılamayı bırakmalı; basın mensuplarına yönelik suçlamalar düşürürülmüyorsa da en azından mahkemeye güvenli bir şekilde katılımları sağlamalıdır" ifadeleri yer aldı.

 "ÇOK SESLİLİK İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Said ayrıca, RTÜK'ün, hükümetin sansür aracı olarak çalışması gerektiğini ve Türkiye'deki ana akım medyada kalan son eleştirel seslerin varlığına tolere etmeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

CPJ yetkilisi, Halk TV ve TELE1'in hükümeti destekleyen medya kuruluşlarının baskın olduğu bir ortamda yaşamını sürdüren muhalif yayın organları olduğunu hatırlatarak, "Onların varlığı, Türkiye’deki medyanın çok sesliliği için hayati bir önem taşıyor” dedi.


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