Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Türkiye mesajı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 10:03

Said Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Türk makamları haberlerinden ötürü gazetecileri yargılamayı bırakmalı; basın mensuplarına yönelik suçlamalar düşürürülmüyorsa da en azından mahkemeye güvenli bir şekilde katılımları sağlamalıdır" ifadeleri yer aldı.

#Turkish authorities must stop putting #journalists on trial for their reporting; if they will not drop their charges against members of the press, they must at least ensure journalists can attend court safelyhttps://t.co/iJQsAoAIQM — Gulnoza Said (@gulnozas) June 23, 2020

"ÇOK SESLİLİK İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Said ayrıca, RTÜK'ün, hükümetin sansür aracı olarak çalışması gerektiğini ve Türkiye'deki ana akım medyada kalan son eleştirel seslerin varlığına tolere etmeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

CPJ yetkilisi, Halk TV ve TELE1'in hükümeti destekleyen medya kuruluşlarının baskın olduğu bir ortamda yaşamını sürdüren muhalif yayın organları olduğunu hatırlatarak, "Onların varlığı, Türkiye’deki medyanın çok sesliliği için hayati bir önem taşıyor” dedi.